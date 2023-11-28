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Аспиликуэта: «Дуэт Гризманна и Мораты – лучший в Европе? Да, это так»

28 Ноября 2023 • 03:44 Комментировать
Фейеноорд
...
Атлетико М
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Через 18 ч. 33 мин.

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта высказался о звёздном атакующем дуэте команды.

Антуан Гризманн и Альваро Мората проводят впечатляющий сезон: в активе француза 13 забитых голов и один ассист в 17 матчах, в то время как испанец отметился 12 голами и тремя результативными передачами, проведя 16 игр.

«Можно ли назвать дуэт Гризманн – Мората лучшим в Европе на данный момент? Да, абсолютно. Я считаю, что они демонстрируют чрезвычайно высокий уровень. Они забивают много голов, и чем чаще они это делают, тем лучше для команды. Фантастическая связка», – заявил в интервью Marca Аспиликуэта.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сесар Аспиликуэта Альваро Мората Антуан Гризманн ещё теги

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