Аспиликуэта: «Дуэт Гризманна и Мораты – лучший в Европе? Да, это так»

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта высказался о звёздном атакующем дуэте команды.

Антуан Гризманн и Альваро Мората проводят впечатляющий сезон: в активе француза 13 забитых голов и один ассист в 17 матчах, в то время как испанец отметился 12 голами и тремя результативными передачами, проведя 16 игр.

«Можно ли назвать дуэт Гризманн – Мората лучшим в Европе на данный момент? Да, абсолютно. Я считаю, что они демонстрируют чрезвычайно высокий уровень. Они забивают много голов, и чем чаще они это делают, тем лучше для команды. Фантастическая связка», – заявил в интервью Marca Аспиликуэта.