Де ла Фуэнте: «Барселона» не просила нас не выпускать Гави в матче со сборной Грузии»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о недовольстве «Барселоны» в вопросе травмы Гави.

Хавбек «сине-гранатовых» отыграл 26 минут в матче против сборной Грузии, который уже ничего не решал для испанцев, после чего был вынужденно заменён. Как выяснилось, 19-летний игрок повредил «кресты» – он не сможет вернуться на поле до конца сезона.

Если верить СМИ, в «Барселоне» просили тренерский штаб сборной Испании приберечь Гави в малозначимых матчах, поскольку юный футболист и без того перенёс немалую нагрузку.

«Барселона» не просила нас не выпускать Гави в этой игре. Я не вмешиваюсь в дела клубов, и мне не нравится, когда клубы делают это. Мы планировали заменить его в перерыве», – цитирует Barca Universal де ла Фуэнте.