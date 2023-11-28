​Деку: «Мы очень довольны выступлениями Жоау Фелиша и Канселу»

Бывшая звезда «Порту» и каталонской «Барселоны», португалец Деку, ныне занимает одну из руководящих должностей в каталонском суперклубе. Он рассказал о планах клуба по таким игрокам, как Жоау Фелиш и его тезка Канселу. По словам Деку, в клубе очень довольны выступлениями этих футболистов.

- Жоау Фелиш и Канселу? Мы очень довольны ими. Они придают качества игре команды, - цитирует слова Деку A Bola.

Сейчас «Барселона» занимает четвертое место турнирной таблице испанского чемпионата, в следующем туре команда сыграет с мадридским «Атлетико». Это случится третьего декабря.