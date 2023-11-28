«Атлетико» продлит контракт с защитником, отступные – 70 млн евро

Правый защитник мадридского «Атлетико» Науэль Молина близок к подписанию нового контракта с клубом.

Стороны почти достигли договорённости по условиям нового трудового соглашения, которое будет рассчитано до 2028 года, сообщает в эксклюзивном отчёте инсайдер Фабрицио Романо. Известно также, что в договоре аргентинца будет прописана сумма отступных в размере 70 млн евро – значительно меньше, чем предполагалось раньше. Руководство «матрасников» считает 25-летнего чемпиона мира одной из ключевых фигур проекта.

Науэль Молина выступает за «Атлетико» с июля 2022 года. На его счету шесть голов и семь ассистов в 57 матчах за команду Диего Симеоне.