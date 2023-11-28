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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетику» удалось притормозить «Жирону»

28 Ноября 2023 • 00:54 Комментировать
Жирона
1:1
Атлетик Б
окончен

Команда-открытие этого сезона, «Жирона», играла в 14-м туре Ла Лиги против стабильного претендента на еврокубки, «Атлетика». После обмена ударами мяч побывал в сетке ворот гостей, вот только арбитры усмотрели вне игры у Савио, который ассистировал позже Янгелю Эррере. Еще один рейд Савио стал успешным в начале второго тайма, прострел с левого фланга, и в итоге Виктор Цыганков замкнул дальнюю штангу. Довольно быстро гости ответили, Иньяки Уильямс прорвался в штрафную и вколотил мяч в сетку.

1:1, лишь в третий раз в сезоне «Жирона» потеряла очки и делит первое место с «Реалом». Баски - пятые.

Протокол игры  
Жирона1:1Атлетик Б
(1:0) Цыганков Виктор55'  
  68'Уильямс Иньяки (1:1)
Гассанига ПаулоМартинес Арнау 69' (Порту Кристиан ( 69') Гарсия ЭрикБлинд Дэйли  59'Гутьеррес МигельЦыганков Виктор 85' (Кебе Ибрахима ( 85') Мартин Иван 77' (Торре Пабло ( 77') Гарсия АлешЭррера Янгель 85' (Фернандес Валери ( 85') Савио IIIСтуани Кристиан 69' (Коуто Ян ( 69')
Запасные: Хуанпе ХуанДавид ЛопесФуйдиас ТониСолис ДжонБернардо Эспиноса
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес АйторЛекуе ИньигоРуис Иньиго 82' (Эррера Андер ( 82') Весга МикельУильямс Иньяки 90' (Гомес Унаи ( 90') Сансет Ойян 90' (Malcom Ares ( 90') Уильямс Нико 82' (Беренгер Алекс ( 82') Гурусета Горка  51' 74' (Гарсия Рауль ( 74')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленАлекс ПадильяВильялибре АсьерМуньяин ИкерПрадос БеньятНоласкоайн Перу
27 ноября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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