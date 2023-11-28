«Атлетику» удалось притормозить «Жирону»

Команда-открытие этого сезона, «Жирона», играла в 14-м туре Ла Лиги против стабильного претендента на еврокубки, «Атлетика». После обмена ударами мяч побывал в сетке ворот гостей, вот только арбитры усмотрели вне игры у Савио, который ассистировал позже Янгелю Эррере. Еще один рейд Савио стал успешным в начале второго тайма, прострел с левого фланга, и в итоге Виктор Цыганков замкнул дальнюю штангу. Довольно быстро гости ответили, Иньяки Уильямс прорвался в штрафную и вколотил мяч в сетку.
1:1, лишь в третий раз в сезоне «Жирона» потеряла очки и делит первое место с «Реалом». Баски - пятые.
Протокол игры
|(1:0) Цыганков Виктор55'
|68'Уильямс Иньяки (1:1)
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау69' (Порту Кристиан (69') •Гарсия Эрик•Блинд Дэйли• 59'Гутьеррес Мигель•Цыганков Виктор85' (Кебе Ибрахима (85') •Мартин Иван77' (Торре Пабло (77') •Гарсия Алеш•Эррера Янгель85' (Фернандес Валери (85') •Савио III•Стуани Кристиан69' (Коуто Ян (69')
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Лекуе Иньиго•Руис Иньиго82' (Эррера Андер (82') •Весга Микель•Уильямс Иньяки90' (Гомес Унаи (90') •Сансет Ойян90' (Malcom Ares (90') •Уильямс Нико82' (Беренгер Алекс (82') •Гурусета Горка 51'74' (Гарсия Рауль (74')
27 ноября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
Бан пользователя