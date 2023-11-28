«Атлетику» удалось притормозить «Жирону»

Команда-открытие этого сезона, «Жирона», играла в 14-м туре Ла Лиги против стабильного претендента на еврокубки, «Атлетика». После обмена ударами мяч побывал в сетке ворот гостей, вот только арбитры усмотрели вне игры у Савио, который ассистировал позже Янгелю Эррере. Еще один рейд Савио стал успешным в начале второго тайма, прострел с левого фланга, и в итоге Виктор Цыганков замкнул дальнюю штангу. Довольно быстро гости ответили, Иньяки Уильямс прорвался в штрафную и вколотил мяч в сетку.

1:1, лишь в третий раз в сезоне «Жирона» потеряла очки и делит первое место с «Реалом». Баски - пятые.