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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» определились с приоритетным вариантом на позицию опорника слухи

28 Ноября 2023 • 00:25 Комментировать
Осасуна
...
Реал Сосьедад
02.12 23:00

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди стал приоритетной трансферной целью «Барселоны».

Как давно известно, каталонский клуб намерен усилить позицию опорного хавбека. Лидер «Реал Сосьедада» мог пополнить ряды «сине-гранатовых» ещё минувшим летом, однако у «Барселоны» не нашлось средств на дорогостоящий трансфер. По данным журналиста Хави Мигеля, действующие чемпионы Испании вновь попробуют приобрести Субименди после завершения текущего сезона. 24-летний футболист обозначен «Барселоной» в качестве приоритетной опции на роль «шестого номера».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Мартина Субименди в 40 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.

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Барселона Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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