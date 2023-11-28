Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди стал приоритетной трансферной целью «Барселоны».

Как давно известно, каталонский клуб намерен усилить позицию опорного хавбека. Лидер «Реал Сосьедада» мог пополнить ряды «сине-гранатовых» ещё минувшим летом, однако у «Барселоны» не нашлось средств на дорогостоящий трансфер. По данным журналиста Хави Мигеля, действующие чемпионы Испании вновь попробуют приобрести Субименди после завершения текущего сезона. 24-летний футболист обозначен «Барселоной» в качестве приоритетной опции на роль «шестого номера».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Мартина Субименди в 40 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.