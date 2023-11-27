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Хави: «Барселона» сейчас не та, что полтора месяца назад, нам нужно прибавить»

27 Ноября 2023 • 23:12 Комментировать (1)
Барселона
...
Порту
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Через 23 ч. 9 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признал, что команда не показывает игру, которую от неё ждут.

«Сине-гранатовые» выиграли только два из пяти последних матчей, проиграв при этом дважды. Во вторник каталонский коллектив примет в родных стенах «Порту» в поединке Лиги чемпионов.

«Мы должны предъявлять к себе серьёзные требования. Очевидно, что сейчас команда находится не на том уровне, что полтора месяца назад. Нам нужно набрать обороты, восстановить прежнюю интенсивность и вернуть былой настрой. В нашей игре заметен явный спад, и с завтрашнего дня нам необходимо проявить сплочённость и веру в себя», – заявил на предматчевой пресс-конференции Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Ноября 2023 в 23:16
Надо прибавить.. Зарплату.. Хе..
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