Хави: «Барселона» сейчас не та, что полтора месяца назад, нам нужно прибавить»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признал, что команда не показывает игру, которую от неё ждут.

«Сине-гранатовые» выиграли только два из пяти последних матчей, проиграв при этом дважды. Во вторник каталонский коллектив примет в родных стенах «Порту» в поединке Лиги чемпионов.

«Мы должны предъявлять к себе серьёзные требования. Очевидно, что сейчас команда находится не на том уровне, что полтора месяца назад. Нам нужно набрать обороты, восстановить прежнюю интенсивность и вернуть былой настрой. В нашей игре заметен явный спад, и с завтрашнего дня нам необходимо проявить сплочённость и веру в себя», – заявил на предматчевой пресс-конференции Хави.