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Винисиус впервые в карьере получил «Золотую самбу» официально

27 Ноября 2023 • 23:06 Комментировать

Вингер мадридского «Реала» и национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор – лучший бразильский игрок 2023 года. Футболист удостоился премии «Золотая самба», которая вот уже 15 лет вручается лучшему бразильскому игроку сначала Европы, а с 2021 года – и всего мира. Главное, чтобы он выступал за границей, а не на родине.

Второе место занял Неймар, представлявший в 2023 году «ПСЖ» и саудовский «Аль-Хиляль». На третьем месте – защитник «ПСЖ» Маркиньос.

В 2022 году победителем премии стал Неймар. К слову, он был признан лауреатом премии и в 2020 и 2021 годах. Присуждает премию издание Sambafoot.

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Евро-Футбол.Ру,
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