В «Барселоне» считают, что Ромеу испытывает психологические трудности

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу столкнулся с трудностями в новой команде.

32-летний футболист был подписан на замену Серхио Бускетсу в июле текущего года. Ему удалось сходу пробиться в стартовый состав «сине-гранатовых», однако затем Хави Эрнандес стал реже доверять хавбеку место в основе, а в прессе появились слухи о возможном поиске замены для Ромеу.

По информации журналиста Хави Мигеля, сейчас в раздевалке «Барселоны» растёт беспокойство по поводу психологического состояния Ориоля – считается, что ему трудно справляться с давлением, что, вероятно влияет на его игру. При этом, как отмечается, в футбольных качествах игрока внутри клуба никто не сомневается.