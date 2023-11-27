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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» считают, что Ромеу испытывает психологические трудности слухи

27 Ноября 2023 • 23:02 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
03.12 23:00

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу столкнулся с трудностями в новой команде.

32-летний футболист был подписан на замену Серхио Бускетсу в июле текущего года. Ему удалось сходу пробиться в стартовый состав «сине-гранатовых», однако затем Хави Эрнандес стал реже доверять хавбеку место в основе, а в прессе появились слухи о возможном поиске замены для Ромеу.

По информации журналиста Хави Мигеля, сейчас в раздевалке «Барселоны» растёт беспокойство по поводу психологического состояния Ориоля – считается, что ему трудно справляться с давлением, что, вероятно влияет на его игру. При этом, как отмечается, в футбольных качествах игрока внутри клуба никто не сомневается.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ориоль Ромеу

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