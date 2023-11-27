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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Для меня важны все матчи»

27 Ноября 2023 • 21:36 Комментировать
Фейеноорд
...
Атлетико М
1 2.60 X 3.70 2 2.60
28.11 23:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о важности предстоящих игр.

Во вторник «матрасники» сыграют в Нидерландах против «Фейеноорда» в рамках Лиги чемпионов, а в воскресенье отправятся в гости к одному из главных конкурентов в Ла Лиге – «Барселоне».

«Я не могу сказать, что в какую-то неделю испытываю напряжение, а в какую-то – нет. Для меня важны все матчи. Я всегда чувствую ответственность. Мы знаем, что должны справиться как можно лучше. Важно хорошо провести ближайший матч, стараясь пользоваться уязвимостями соперников», – заявил на пресс-конференции Симеоне, цитируемый испанскими СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Фейеноорд Диего Симеоне ещё теги

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