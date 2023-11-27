Симеоне: «Для меня важны все матчи»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о важности предстоящих игр.

Во вторник «матрасники» сыграют в Нидерландах против «Фейеноорда» в рамках Лиги чемпионов, а в воскресенье отправятся в гости к одному из главных конкурентов в Ла Лиге – «Барселоне».

«Я не могу сказать, что в какую-то неделю испытываю напряжение, а в какую-то – нет. Для меня важны все матчи. Я всегда чувствую ответственность. Мы знаем, что должны справиться как можно лучше. Важно хорошо провести ближайший матч, стараясь пользоваться уязвимостями соперников», – заявил на пресс-конференции Симеоне, цитируемый испанскими СМИ.