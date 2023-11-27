«Реал Сосьедад» верит в яркое будущее Захаряна

Пресс-служба «Реал Сосьедада» ответила на вопрос о российском хавбеке команды Арсене Захаряне.

«Арсен успешно совершенствует свой испанский и готов продолжать усердно работать и налаживать связи со своими товарищами по команде, чтобы забить свой первый гол за команду. Его будущее в «Реал Сосьедаде» будет ярким», — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе испанского коллектива.

Напомним, 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» минувшим летом. В составе сан-себастьянского клуба полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться голевыми действиями.

В настоящий момент подопечные Иманоля Альгуасиля занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, сумев набрать 25 очков в 14 поединках.