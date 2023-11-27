​«Реал» принял решение по Анчелотти и начал действовать

Будущее Карло Анчелотти остаётся обсуждаемым. Оно и понятно – действующий контракт итальянца рассчитан до конца нынешнего сезона.

Как сообщает Relevo, «Реал» хочет сохранить Анчелотти у руля команды, продлив с ним контракт ещё на два года. В мадридском клубе запустили механизм по продлению трудового соглашения с итальянцем. Этот план «сливочные» разработали ещё летом – тогда в стане «сливочных» решили вступить в переговоры с Анчелотти ближе к концу года, если игра команды будет оптимальной.

В «Реале» ожидают, что Анчелотти согласится подписать новый контракт.

Ближайший матч «Реал» проведёт 29 ноября – против «Наполи» на своём поле в Лиге чемпионов.