Хави: «Критика? Я позитивен, как никогда»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что его не волнует критика. Напомним, в последнее время давление на испанского специалиста увеличилось из-за ухудшения результатов. «Барселона» сейчас занимает четвёртую строчку в Ла Лиге.

«Критика? Со мной всё в порядке, я позитивен, как никогда. Я тот, кто ведёт за собой команду и я уверен в своих игроках. У меня есть слепая вера в футболистов, в свой персонал и в работу, которую мы делаем», – дал понять Хави на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Хави выиграл для «Барселоны» чемпионат Испании. В данный момент «сине-гранатовые» отстают от первого места на 4 очка, но если «Жирона» сегодня выиграет свой матч, отставание увеличится до 6 пунктов.