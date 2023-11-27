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Хави: «Сыграет ли тер Штеген в матче с «Порту»? Завтра мы проверим его состояние»

27 Ноября 2023 • 16:09 Комментировать
Барселона
...
Порту
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28.11 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, от чего зависит участие в матче с «Порту» основного голкипера Марка-Андре тер Штегена. Напомним, немец из-за травмы пропустил последний поединок своей команды против «Райо Вальекано» в чемпионате Испании, который закончился вничью 1:1.

«Сыграет ли тер Штеген в матче с «Порту»? Завтра мы проверим его состояние. Он тяжело тренировался с командой и будет готов ей помочь, если это потребуется», – сказал Хави на пресс-конференции.

Ранее испанская пресса сообщала, что тер Штеген вряд ли сыграет с «Порту», так как Хави не намерен рисковать здоровьем своего основного вратаря.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Марк-Андре Тер Штеген ещё теги

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