Хави: «Нам не везёт с судьями»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз высказался с критикой в адрес судей. Напомним, в последнем туре чемпионата Испании наставник каталонцев был недоволен тем, что в ворота соперника не было назначено два пенальти.

«Нам не везёт с судьями, но я не хочу, чтобы это звучало, как оправдание. Нам нужно играть лучше, но арбитры доставили нам неприятности некоторыми своими решениями. Именно поэтому я могу сказать, что нам с ними не везёт», – сказал Хави на пресс-конференции перед игрой с «Порту» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Если «Барселона» завтра обыграет «Порту», то впервые за 3 года сможет добыть путёвку в плей-офф Лиги чемпионов.