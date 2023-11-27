В «Реале» надеются, что Модрич сможет сыграть с «Наполи»

Тренерский штаб мадридского «Реала» надеется, что полузащитник Лука Модрич сможет принять участие в ближайшем матче с «Наполи» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По информации от инсайдера Марио Кортеханы, результаты обследования травмы хорвата оказались оптимистичными. При этом ещё не известно, успеет ли Модрич восстановиться к поединку с «Наполи».

Напомним, в матче с «Кадисом» в чемпионате Испании 38-летний Лука получил небольшое повреждение. В лазарете «королевского клуба» также находятся такие полузащитники, как Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.