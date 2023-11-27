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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» надеются, что Модрич сможет сыграть с «Наполи»

27 Ноября 2023 • 15:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Наполи
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29.11 23:00

Тренерский штаб мадридского «Реала» надеется, что полузащитник Лука Модрич сможет принять участие в ближайшем матче с «Наполи» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По информации от инсайдера Марио Кортеханы, результаты обследования травмы хорвата оказались оптимистичными. При этом ещё не известно, успеет ли Модрич восстановиться к поединку с «Наполи».

Напомним, в матче с «Кадисом» в чемпионате Испании 38-летний Лука получил небольшое повреждение. В лазарете «королевского клуба» также находятся такие полузащитники, как Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

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Реал Мадрид Лука Модрич Наполи ещё теги

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