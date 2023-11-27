Хави: «Чувствую полную уверенность со стороны руководства»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что не боится потерять свою работу. Напомним, слухи о возможном увольнении наставника заиграли новыми красками после того, как «сине-гранатовые» потеряли очки с «Райо Вальекано» в последнем туре чемпионата Испании (1:1).

«Я ощущаю защиту со стороны клуба. Я часто говорю с президентом Жоаном Лапортой и со спортивным директором Деку. Они видят, как мы работаем, а я чувствую полную поддержку со стороны руководства», – сказал Хави на пресс-конференции перед матчем с «Порту» в Лиге чемпионов.

«Барселона» на выходных опустилась на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.