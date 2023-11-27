Хави: «Матч с «Порту» будет для нас жизненно важным»

Главный тренер каталонской «Барселоны» с нетерпением ждёт поединка с «Порту», который состоится завтра в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Матч с «Порту» будет для нас жизненно важным. У нас есть хороший шанс финишировать первыми. После двух лет вылета на стадии группового этапа, мы с энтузиазмом ждём возможности выйти в плей-офф. У меня есть полная уверенность в том, что мы сможем завтра победить. Иначе меня бы здесь не было», – сказал Хави на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в первом круге «Барселона» обыграла «Порту» на выезде с минимальным счётом 1:0.