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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Мы полностью уверены в Хави»

27 Ноября 2023 • 15:31 Комментировать
Барселона
...
Порту
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28.11 23:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта выразил полную уверенность в главном тренере Хави Эрнандесе. Напомним, недавно ходили слухи о том, что руководство «сине-гранатовых» задумывается об увольнении своего наставника.

«Мы полностью уверены в Хави. У нас есть вера в то, что в матче с «Порту» команда сможет добыть нужный результат. Ничья с «Райо Вальекано?» Думаю, в этом матче мы должны были получить два чистых пенальти», – сказал Лапорта в беседе с журналистом Виктором Наварро.

Отметим, что «Барселона» недавно опустилась на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Если «Жирона» сегодня выиграет свой матч, отставание «сине-гранатовых» от первого места будет составлять 6 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

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