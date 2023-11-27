Лапорта: «Мы полностью уверены в Хави»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта выразил полную уверенность в главном тренере Хави Эрнандесе. Напомним, недавно ходили слухи о том, что руководство «сине-гранатовых» задумывается об увольнении своего наставника.

«Мы полностью уверены в Хави. У нас есть вера в то, что в матче с «Порту» команда сможет добыть нужный результат. Ничья с «Райо Вальекано?» Думаю, в этом матче мы должны были получить два чистых пенальти», – сказал Лапорта в беседе с журналистом Виктором Наварро.

Отметим, что «Барселона» недавно опустилась на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Если «Жирона» сегодня выиграет свой матч, отставание «сине-гранатовых» от первого места будет составлять 6 очков.