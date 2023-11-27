Канселу: «Порту» доставил нам много проблем в первом матче, это очень агрессивная команда»

Защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу поделился ожиданиями от матча с «Порту», который пройдёт в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Домашняя победа гарантирует «сине-гранатовым» выход в плей-офф.

«Порту» доставил нам много проблем в первом матче, это очень агрессивная команда, но мы постараемся навязать сопернику свой стиль игры. Мы рассматриваем матч с «Порту» как финал. Мы должны были решить задачу уже в матче с «Шахтёром», но у нас не получилось. К игре с «Порту» мы подойдём как к решающей», – сказал Канселу на пресс-конференции.

Напомним, Канселу играет за «Барселону» в аренде из «Манчестер Сити».