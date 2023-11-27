Канселу: «Не думаю, что нам не хватает менталитета победителей»

Защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу не считает, что его команде не хватает менталитета победителей. Напомним, португалец выступает за коллектив Хави Эрнандеса на правах аренды из «Манчестер Сити».

«Не думаю, что нам не хватает менталитета победителей. Как минимум такие игроки, как я и Илкай Гюндоган имеет за плечами много опыта. Мы являемся молодой командой, сейчас наши мысли заняты подготовкой к матчу с «Порту», – сказал Канселу на пресс-конференции.

Канселу в нынешнем сезоне отметился двумя голами и ассистом в одиннадцати матчах чемпионата Испании. Португалец хочет остаться в «Барселоне» на постоянной основе.