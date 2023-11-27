В последнее время результаты «Барселоны» ухудшились, и на этом фоне команда и её главный тренер – Хави – ощущают давление. Молодой рулевой «сине-гранатовых» знает, что в случае осечки в ближайшем матче против «Порту» его положение окажется под угрозой. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на известного журналиста Хави Мигеля.

«Барселона» и «Порту» пересекутся в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 28 ноября. На текущий момент команды имеют по девять зачётных баллов в своих активах.

Отметим, что «Барселона» в прошлом сезоне под руководством Хави становилась чемпионом Испании.