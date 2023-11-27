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Куарежма: «Если бы я заиграл в «Барселоне», то претендовал бы на «Золотой мяч»

27 Ноября 2023 • 14:39 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
03.12 23:00

Бывший игрок каталонской «Барселоны» Рикарду Куарежма вспомнил о своём периоде выступлений в составе «сине-гранатовых». Напомним, 40-летний португалец выступал за каталонцев с 2003 по 2004 год.

«Если бы я заиграл в «Барселоне» хотя бы так же, как в «Порту», то претендовал бы на «Золотой мяч». Но такова жизнь, мы получаем возможности и иногда может ими не воспользоваться. Нет надобности о чём-то жалеть. Я могу сказать, что я счастлив и благодарен за возможность поиграть за «Барселону» и «Порту», – цитирует Куарежму Barca Universal.

Куарежма летом объявил о завершении карьеры. Его последним клубом была «Витория Гимараэш».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рикарду Куарежма

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