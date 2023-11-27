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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген вряд ли сыграет с «Порту»

27 Ноября 2023 • 13:36 Комментировать
Барселона
...
Порту
1 1.50 X 4.60 2 6.60
28.11 23:00

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вряд ли сыграет с «Порту» в ближайшем туре группового этапа Лиги чемпионов. По информации от издания RAC 1, немец с большой долей вероятности пропустит игру с португальским клубом.

Напомним, тер Штеген всё ещё не до конца восстановился от повреждения, из-за которого пропустил последний тур чемпионата Испании с «Райо Вальекано». Таким образом, место в ворота «Барселоны» в матче с «Порту» должен занять Иньяки Пенья.

Если «Барселона» обыграет «Порту» у себя дома, то обеспечит себе выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Ранее клуб дважды подряд вылетал на стадии группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген

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