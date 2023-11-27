Аспиликуэта: «Симеоне требует от игроков стабильности на каждой тренировке»

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта рассказал о требованиях главного тренера Диего Симеоне. Напомним, испанец выступает за «матрасников» с лета этого года, присоединившись из «Челси» на правах свободного агента.

«Симеоне каждый день требует от своих игроков очень многого. Он хочет видеть стабильность на каждой тренировке. Мне близок этот подход, ведь ты не можешь тренироваться вполсилы всю неделю, а затем выйти на выходных и показать хорошее выступление. Во время тренировок ты должен выкладываться так же, как и во время матчей», – сказал Аспиликуэта в беседе с изданием Marca.