Аспиликуэта: «Ни одному тренеру никогда не говорил, что не хочу играть на той или иной позиции»

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта намекнул, что его не смущает игра в центре обороны. Напомним, испанец номинально является правым защитником, но также может сыграть и на левом фланге.

«Ни одному тренеру никогда не говорил, что не хочу играть на той или иной позиции. Я исполнял разные роли и всегда воспринимал это как вызов, старался подходить ко всему с желанием учиться. Под руководством Симеоне ничего не изменилось. Ты можешь продолжать учиться вплоть до конца своей карьеры», – цитирует Аспиликуэту издание Marca.

Напомним, бывший капитан «Челси» присоединился к «Атлетико» летом на правах свободного агента.