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Аспиликуэта: «Ни одному тренеру никогда не говорил, что не хочу играть на той или иной позиции»

27 Ноября 2023 • 12:50 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
03.12 23:00

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта намекнул, что его не смущает игра в центре обороны. Напомним, испанец номинально является правым защитником, но также может сыграть и на левом фланге.

«Ни одному тренеру никогда не говорил, что не хочу играть на той или иной позиции. Я исполнял разные роли и всегда воспринимал это как вызов, старался подходить ко всему с желанием учиться. Под руководством Симеоне ничего не изменилось. Ты можешь продолжать учиться вплоть до конца своей карьеры», – цитирует Аспиликуэту издание Marca.

Напомним, бывший капитан «Челси» присоединился к «Атлетико» летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сесар Аспиликуэта Диего Симеоне ещё теги

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