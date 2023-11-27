Экс-полузащитник «Реала» может перейти в «Барселону»

Бывший полузащитник мадридского «Реала», а в настоящий момент футболист «Бетиса» Иско может вернуться в топ-клуб. По сообщениям Todofichajes, в трансфере 31-летнего хавбека заинтересована каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» не против подписать полузащитника следующим летом, когда игрок станет свободным агентом. Главный тренер «Барсы» Хави Эрнандес является поклонником таланта Иско.

Напомним, что хавбек выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год.

В текущем сезоне чемпионата Испании Иско провел 14 поединков. Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.