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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: «Реал» не ведёт переговоров по трансферу Икарди»

27 Ноября 2023 • 12:38 Комментировать
Пендикспор
...
Галатасарай
02.12 19:00

Мадридский «Реал» настаивает на том, что не ведёт переговоров с нападающим «Галатасарая» Мауро Икарди. Об этом утверждает в своих социальных сетях итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее агент аргентинца сообщил, что действительно ведёт переговоры с мадридским «Реалом». Тем не менее, если верить источнику, «королевский клуб» отрицает наличие переговоров с Икарди.

Мауро летом перебрался в «Галатасарай» на постоянной основе, но до этого провёл за турецкую команду один сезон на правах аренды. В 13 матчах этого розыгрыша чемпионата Турции нападающий отметился 11 голами и 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Галатасарай Мауро Икарди ещё теги

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