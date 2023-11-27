Анчелотти пытается убедить руководство «Реала» выкупить Кепу

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пытается убедить руководство клуба выкупить из аренды голкипера Кепу Аррисабалагу, который в этом сезоне выступает за «сливочных» на правах аренды из «Челси».

По информации от издания Relevo, Анчелотти советует «Реалу» продать Андрея Лунина и сделать сменщиком Тибо Куртуа именно Кепу. Окончательного решения по будущему Аррисабалаги пока не принято.

Напомним, «Челси» открыт к продаже Кепы на постоянной основе, так как у футболиста одна из самых больших зарплат в ведомости. Летом Аррисабалага ради трансфера в «Реал» отказал мюнхенской «Баварии».