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Анчелотти пытается убедить руководство «Реала» выкупить Кепу

27 Ноября 2023 • 11:54 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
02.12 20:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пытается убедить руководство клуба выкупить из аренды голкипера Кепу Аррисабалагу, который в этом сезоне выступает за «сливочных» на правах аренды из «Челси».

По информации от издания Relevo, Анчелотти советует «Реалу» продать Андрея Лунина и сделать сменщиком Тибо Куртуа именно Кепу. Окончательного решения по будущему Аррисабалаги пока не принято.

Напомним, «Челси» открыт к продаже Кепы на постоянной основе, так как у футболиста одна из самых больших зарплат в ведомости. Летом Аррисабалага ради трансфера в «Реал» отказал мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
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