Журналист Сике Родригес: «Хави начал чувствовать себя одиноким в «Барселоне»

Журналист издания SER Сике Родригес предположил причину проблем Хави Эрнандеса на посту главного тренера каталонской «Барселоны». Напомним, недавно «сине-гранатовые» опустились на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Складывается впечатление, что Хави начал чувствовать себя одиноким в «Барселоне». Раньше у него был Йорди Кройф, с которым было налажено взаимное доверие. Матеу Алемани также понимал Хави. Оба этих человека ушли или вовсе были изгнаны. Отношения Хави с Деку уважительные, но между ними есть дистанция», – написал Родригес в социальных сетях.