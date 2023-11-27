Хабиб - о Роналдо: «Единственный и неповторимый»

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов встретился с легендарным бразильским футболистом Роналдо. Спортсмены сделали совместную фотографию, которую россиянин опубликовал в своих социальных сетях.

«Единственный и неповторимый», - подписал пост Нурмагомедов.

Роналдо известен по выступлениям за каталонскую «Барселону», мадридский «Реал», «Интер» и «Милан». В составе национальной сборной Бразилии нападающий сыграл 98 поединков и отметился 62 забитыми мячами. Он два раза становился чемпионом мира.

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