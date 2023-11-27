Форвард «Атлетико» Гризманн в трёх голах от рекорда

В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» провел встречу против «Мальорки». Столичный клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Антуана Гризманна.

Этот мяч стал для форварда 170-м в футболке «матрасников». Благодаря этому Гризманн поднялся на второе место в списке лучших голеадоров «Атлетико», обойдя Андриана Эскудеро. Лидером является Луис Арагонес, который забил 173 гола.

В текущем сезоне 32-летний француз провел 13 матчей в чемпионате Испании и отметился девятью голами. «Атлетико» с 28 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги.