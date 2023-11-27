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Чемпионат Испании. Ла Лига

Форвард «Атлетико» Гризманн в трёх голах от рекорда

27 Ноября 2023 • 09:36 Комментировать

В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» провел встречу против «Мальорки». Столичный клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Антуана Гризманна.

Этот мяч стал для форварда 170-м в футболке «матрасников». Благодаря этому Гризманн поднялся на второе место в списке лучших голеадоров «Атлетико», обойдя Андриана Эскудеро. Лидером является Луис Арагонес, который забил 173 гола.

В текущем сезоне 32-летний француз провел 13 матчей в чемпионате Испании и отметился девятью голами. «Атлетико» с 28 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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