Анчелотти высказал мнение о победе «Реала»

В матче 14-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал уверенную победу над «Кадисом» со счетом 3:0. Этот результат прокомментировал главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти.

«Родриго вернулся и сразу же сделал разницу. Если брать в целом, то мы показали хорошую игру, у команды был отличный настрой на матч. Мы довольны результатом. Этот успех придает команде дополнительную мотивацию перед следующими играми», - приводит слова итальянского тренера пресс-служба «сливочных».

После 14 туров «Реал» набрал 35 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.