Анчелотти рассказал о проблеме Модрича

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал о состоянии хорватского полузащитника Луки Модрича после поединка против «Кадиса». «Сливочные» отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

«У Модрича перегрузка задней поверхности бедра. Что касается Беллингема, то у него проблемы с плечом, но с остальным у него все хорошо. Джуд провел отличный матч», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Благодаря вчерашней победе мадридский гранд набрал 35 баллов после 14 туров. Подопечные Анчелотти захватили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Жирону» на одно очко.