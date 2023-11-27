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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал о проблеме Модрича

27 Ноября 2023 • 08:32 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал о состоянии хорватского полузащитника Луки Модрича после поединка против «Кадиса». «Сливочные» отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

«У Модрича перегрузка задней поверхности бедра. Что касается Беллингема, то у него проблемы с плечом, но с остальным у него все хорошо. Джуд провел отличный матч», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Благодаря вчерашней победе мадридский гранд набрал 35 баллов после 14 туров. Подопечные Анчелотти захватили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Жирону» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич Джуд Беллингем ещё теги
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