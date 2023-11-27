Супруга Дани Алвеса призналась - она по-прежнему любит его

Дани Алвес, переживая самый непростой момент своей жизни, все же может рассчитывать на поддержку супруги, несмотря на то, что Хоана Санс вроде бы подала на развод. Но он так и не был оформлен, а сейчас женщина призналась - она по-прежнему любит своего супруга, который находится в тюрьме за изнасилование некой 23-летней девицы в ночном клубе.

- Я просила развод, но он не согласился. Какие у нас сейчас отношения? Очень много говорим по телефону, общаемся так, словно ничего не случилось. Любовь - это любовь, вне зависимости от того, есть ли штамп о разводе или нет, - цитирует слова Хоаны итальянское новостное агентство ITASportPress.