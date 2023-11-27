Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Супруга Дани Алвеса призналась - она по-прежнему любит его

27 Ноября 2023 • 08:13 Комментировать

Дани Алвес, переживая самый непростой момент своей жизни, все же может рассчитывать на поддержку супруги, несмотря на то, что Хоана Санс вроде бы подала на развод. Но он так и не был оформлен, а сейчас женщина призналась - она по-прежнему любит своего супруга, который находится в тюрьме за изнасилование некой 23-летней девицы в ночном клубе.

- Я просила развод, но он не согласился. Какие у нас сейчас отношения? Очень много говорим по телефону, общаемся так, словно ничего не случилось. Любовь - это любовь, вне зависимости от того, есть ли штамп о разводе или нет, - цитирует слова Хоаны итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.11.23 в 23:00
Жирона Жирона
Атлетик Б Атлетик Б
2.47 3.35 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
09:36 · Испания. Ла Лига
Форвард «Атлетико» Гризманн в трёх голах от рекорда
09:25 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказал мнение о победе «Реала»
08:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал о проблеме Модрича
08:13 · Испания. Ла Лига
Супруга Дани Алвеса призналась - она по-прежнему любит его
07:57 · Испания. Ла Лига
​«Реал» включился в гонку за талантом из Аргентины
04:37 · Испания. Ла Лига
Хави может приберечь тер Штегена в матче с «Порту»
04:24 · Испания. Ла Лига
​Коке сыграл свой 600-й матч за «Атлетико»
03:57 · Испания. Ла Лига
Педри: «Барселона» лишится многих качеств без Гави»
03:36 · Испания. Ла Лига
Иско – лидер топ-5 лиг по созданным голевым шансам
03:23 · Испания. Ла Лига
Рамос установил рекорд Ла Лиги по красным карточкам
00:58 · Испания. Ла Лига
«Бетис» удержал победный счёт в матче с «Лас-Пальмасом»
00:32 · Испания. Ла Лига
Модрич избежал травмы слухи
26 Ноября
23:40 · Испания. Ла Лига
Лапорта не потерял уверенность в Хави после очередной осечки «Барселоны»
23:14 · Испания. Ла Лига
Родриго оформил 9 результативных действий в последних трёх матчах за «Реал»
23:05 · Испания. Ла Лига
Модрич – рекордсмен «Реала» по матчам, сыгранным после 35-летия
Все новости
Рекомендуем