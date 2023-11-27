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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» включился в гонку за талантом из Аргентины

27 Ноября 2023 • 07:57 Комментировать

Европейские клубы начали охоту на нового Месси из Аргентины - Клаудио Эчеверри забил три гола бразильцам в матче сборных U17. И на это отреагировал мадридский «Реал», руководство которого всегда зорко смотрит в будущее.

Права на Эчеверри принадлежат «Ривер Плейт», но мадридский клуб готов выкупить их за двадцать пять миллионов евро. Такую информацию предоставляет издание AS. Руководство клуба пока что раздумывает.

Напомним, что мадридский «Реал» вернул себе первое место в турнирной таблице испанского чемпионата, но «Жирона» еще не сыграла свой матч четырнадцатого тура.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Клаудио Эчеверри
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