Хави может приберечь тер Штегена в матче с «Порту»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может пропустить ещё один матч.

31-летний футболист отсутствовал в недавнем поединке Ла Лиги против «Райо Вальекано» (1:1) из-за проблем со спиной. В воскресенье немец пропустил командное занятие «сине-гранатовых» – он занимался по индивидуальной программе. По сведениям Mundo Deportivo, Хави Эрнандес с высокой вероятностью предоставит тер Штегену отдых в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Порту», который состоится во вторник.

Рулевой рассчитывает на участие основного вратаря в ключевой игре чемпионата против «Атлетико» (3 декабря), поэтому, весьма вероятно, решит не рисковать его здоровьем в менее значимой встрече.