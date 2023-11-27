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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави может приберечь тер Штегена в матче с «Порту»

27 Ноября 2023 • 04:37 Комментировать
Барселона
...
Порту
1 1.50 X 4.60 2 6.60
28.11 23:00

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может пропустить ещё один матч.

31-летний футболист отсутствовал в недавнем поединке Ла Лиги против «Райо Вальекано» (1:1) из-за проблем со спиной. В воскресенье немец пропустил командное занятие «сине-гранатовых» – он занимался по индивидуальной программе. По сведениям Mundo Deportivo, Хави Эрнандес с высокой вероятностью предоставит тер Штегену отдых в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Порту», который состоится во вторник.

Рулевой рассчитывает на участие основного вратаря в ключевой игре чемпионата против «Атлетико» (3 декабря), поэтому, весьма вероятно, решит не рисковать его здоровьем в менее значимой встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Порту Хави Эрнандес Марк-Андре Тер Штеген ещё теги

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