​Коке сыграл свой 600-й матч за «Атлетико»

В четырнадцатом туре испанского чемпионата мадридский «Атлетико» обыграл с минимальным счетом «Мальорку». Единственный мяч встречи забил в середине второго тайма французский нападающий Антуан Гризманн.

Таким образом, команда Диего Симеоне отметила приличествующим образом юбилей опытнейшего полузащитника Коке, который провел всю свою карьеру в «Атлетико». Для него прошедший матч стал 600-м за мадридский клуб с учетом всех турниров, в которых он выступал за «матрасников».

А в следующем туре итальянского чемпионата мадридскому «Атлетико» предстоит сыграть с «Барселоной».