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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Коке сыграл свой 600-й матч за «Атлетико»

27 Ноября 2023 • 04:24 Комментировать
Атлетико М
1:0
Мальорка

В четырнадцатом туре испанского чемпионата мадридский «Атлетико» обыграл с минимальным счетом «Мальорку». Единственный мяч встречи забил в середине второго тайма французский нападающий Антуан Гризманн.

Таким образом, команда Диего Симеоне отметила приличествующим образом юбилей опытнейшего полузащитника Коке, который провел всю свою карьеру в «Атлетико». Для него прошедший матч стал 600-м за мадридский клуб с учетом всех турниров, в которых он выступал за «матрасников».

А в следующем туре итальянского чемпионата мадридскому «Атлетико» предстоит сыграть с «Барселоной».


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Коке

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