Педри: «Барселона» лишится многих качеств без Гави»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о травме своего одноклубника и друга Гави.

Сам Педри пропустил из-за травмы около двух месяцев на старте сезона. Теперь команде Хави Эрнандеса придётся обходиться без другого важного молодого хавбека – Гави. 19-летний игрок получил тяжёлое повреждение в матче за сборную Испании – он не сможет играть до конца кампании.

«Я всячески подбадривал Гави, поскольку сам знаю, что значит получать травмы, хотя мои повреждения были не такими серьёзными. Я знаю, каково футболисту, не имеющему возможности играть.

Без Гави «Барселона» лишается многих качеств – нам будет не хватать его решимости, его любви к клубу», – сказал в интервью Diario Sport Педри.