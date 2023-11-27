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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско – лидер топ-5 лиг по созданным голевым шансам

27 Ноября 2023 • 03:36 Комментировать
Альмерия
...
Бетис
03.12 18:15

Полузащитник «Бетиса» Иско быстро нашёл себя после возвращения в футбол.

31-летний игрок оставался свободным агентом с декабря прошлого года по июль. «Бетис» заключил с испанцем однолетний договор – и тот оправдал ожидания, став важным звеном в атаке команды. Согласно подсчётам Opta, именно Иско (наряду с Яго Аспасом из «Сельты») прямо сейчас возглавляет рейтинг футболистов с наибольшим количеством созданных голевых моментов в текущем сезоне в рамках топ-5 лиг Европы – 45. Третью строчку занимает звезда «Баварии» Лерой Сане (42).

При этом, что примечательно, голевых передач у Иско не так много – всего две в 14 матчах Ла Лиги. Также экс-звезде мадридского «Реала» дважды удалось поразить чужие ворота самостоятельно.

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Бетис Яго Аспас Лерой Сане Иско ещё теги

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