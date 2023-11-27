Рамос установил рекорд Ла Лиги по красным карточкам

Испанский защитник Серхио Рамос был удален с поля под конец игры «Севильи» с «Реал Сосьедад», он получил две желтые карточки, причем вторую ему прописали после просмотра системы VAR.

Как оказалось, последовавшая за две желтые карточки красная стала для Рамоса уже двадцать первой в его долгой карьере. Это новый абсолютный рекорд испанского чемпионата, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Серхио Рамос вернулся в клуб своей юности, «Севилью», минувшим летом. Ранее он успел поиграть в мадридском «Реале» и пару лет провел во французском «ПСЖ».