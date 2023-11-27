«Бетис» удержал победный счёт в матче с «Лас-Пальмасом»

«Бетис» и «Лас-Пальмас», середняки испанского чемпионата, провели матч 14-го тура. На 19-й минуте голкипер гостей парировал удар Иско, но Виллиан Жозе добил мяч в сетку. Если первый тайм был поспокойнее, то ближе к концу игры гостевая команда взяла мяч под контроль и постоянно била по воротам, но в основном издали и неточно.

1:0, севильцы делят шестое место, соперник - 11-й.Протокол игры