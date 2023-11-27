«Бетис» удержал победный счёт в матче с «Лас-Пальмасом»

«Бетис» и «Лас-Пальмас», середняки испанского чемпионата, провели матч 14-го тура. На 19-й минуте голкипер гостей парировал удар Иско, но Виллиан Жозе добил мяч в сетку. Если первый тайм был поспокойнее, то ближе к концу игры гостевая команда взяла мяч под контроль и постоянно била по воротам, но в основном издали и неточно.
1:0, севильцы делят шестое место, соперник - 11-й.Протокол игры
|(1:0) Виллиан Жозе19'
Вьейтес Франсиско•Бельерин Эктор•Песселья Херман•Риад Чади•Миранда Хуан•Гидо Родригес•Карвалью Вилльям53' (Гуардадо Андрес (53') •Энрике Луис IX60' (Эззалзули Абде (60') •Иско Аларкон76' (Иглесиас Борха (76') •Перес Айосе60' (Родри Родриго (60') •Виллиан Жозе76' (Фекир Набиль (76')
Вальес Альваро•Суарес Алехандро46' (Араухо Хулиан (46') •Коко Сауль•Мармол Мика•Кардона Серхи•Муньос Хави89' (Кардона Марк (89') •Родригес Кирьян•Перроне Максимо 33'46' (Луаодис Энзо (46') •Парк Марвин66' (Рамирес Сандро (66') •Мунир Эль-Хаддади 53'81' (Бенито Рамирес (81') •Молейро Альберто
26 ноября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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