Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» удержал победный счёт в матче с «Лас-Пальмасом»

27 Ноября 2023 • 00:58 Комментировать
Бетис
1:0
Лас-Пальмас

«Бетис» и «Лас-Пальмас», середняки испанского чемпионата, провели матч 14-го тура. На 19-й минуте голкипер гостей парировал удар Иско, но Виллиан Жозе добил мяч в сетку. Если первый тайм был поспокойнее, то ближе к концу игры гостевая команда взяла мяч под контроль и постоянно била по воротам, но в основном издали и неточно.

1:0, севильцы делят шестое место, соперник - 11-й.Протокол игры

 
Бетис1:0Лас-Пальмас
(1:0) Виллиан Жозе19'  
Вьейтес ФрансискоБельерин ЭкторПесселья ХерманРиад ЧадиМиранда ХуанГидо РодригесКарвалью Вилльям 53' (Гуардадо Андрес ( 53') Энрике Луис IX 60' (Эззалзули Абде ( 60') Иско Аларкон 76' (Иглесиас Борха ( 76') Перес Айосе 60' (Родри Родриго ( 60') Виллиан Жозе 76' (Фекир Набиль ( 76')
Запасные: Рока МаркАлтимира СерхиАбнерРуибаль АйторДиао АссанеПапастатопулос СократисГильерме Фернандеш
Вальес АльвароСуарес Алехандро 46' (Араухо Хулиан ( 46') Коко СаульМармол МикаКардона СерхиМуньос Хави 89' (Кардона Марк ( 89') Родригес КирьянПерроне Максимо  33' 46' (Луаодис Энзо ( 46') Парк Марвин 66' (Рамирес Сандро ( 66') Мунир Эль-Хаддади  53' 81' (Бенито Рамирес ( 81') Молейро Альберто
Запасные: Эррера КристианСинкгравен ДэйлиПехиньо ФрансискоАарон ЭскандельКаба СориХерцог ХуанмаМфулу Оменуке
26 ноября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Лас-Пальмас

Новости по матчу

22 Ноября
22:12
Де Хеа всё ещё ведёт переговоры с «Бетисом»
21 Ноября
15:01
Хави составил список из игроков, которые могут заменить Гави
17 Ноября
22:46
Гидо Родригес может перейти в «Атлетико» на правах свободного агента
15 Ноября
00:06
Молейро: «Я хотел бы играть в «Барселоне»
14 Ноября
22:37
Иско – лучший в Ла Лиге по семи атакующим показателям
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Севилья Севилья
2
1
1.75 3.75 5.00
Видео
Окончен
Кадис Кадис
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
3
6.90 4.60 1.48
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1
0
1.18 5.80 34.00
Видео
27.11.23 в 23:00
Жирона Жирона
Атлетик Б Атлетик Б
2.47 3.35 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
00:58 · Испания. Ла Лига
«Бетис» удержал победный счёт в матче с «Лас-Пальмасом»
00:32 · Испания. Ла Лига
Модрич избежал травмы слухи
26 Ноября
23:40 · Испания. Ла Лига
Лапорта не потерял уверенность в Хави после очередной осечки «Барселоны»
23:14 · Испания. Ла Лига
Родриго оформил 9 результативных действий в последних трёх матчах за «Реал»
23:05 · Испания. Ла Лига
Модрич – рекордсмен «Реала» по матчам, сыгранным после 35-летия
22:48 · Испания. Ла Лига
Беллингем обошёл Роналду и стал рекордсменом по голам в первых 15 матчах за «Реал»
22:26 · Испания. Ла Лига
Дубль Родриго помог «Реалу» разгромить «Кадис» 1
21:41 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто возобновил тренировки в общей группе
21:25 · Испания. Ла Лига
Пике: «Барселона» должна всегда побеждать»
20:54 · Испания. Ла Лига
У Захаряна нет результативных действий в 11 матчах за «Реал Сосьедад»
20:42 · Испания. Ла Лига
Наставник «Вильярреала» Марселино высказался о хет-трике Моралеса в матче протиа «Осасуны»
20:15 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» одолел «Севилью», Рамос и Навас получили по красной карточке
20:00 · Испания. Ла Лига
«Кадис» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:51 · Испания. Ла Лига
​Беллингем и Лунин – в основе «Реала» на матч против «Кадиса»
18:10 · Испания. Ла Лига
«Гранада» уволила главного тренера официально
Все новости
Рекомендуем