Модрич избежал травмы

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич покинул поле с подозрением на травму.

38-летний игрок был заменён на 70-й минуте поединка Ла Лиги против «Кадиса». Состояние хорватского ветерана вызывало некоторые беспокойства, однако, как сообщает Diario AS, у футболиста не выявлено никаких повреждений – судя по всему, он просто устал. В понедельник клуб проведёт более детальные обследования.

Лука Модрич успел отметиться результативным пасом, прежде чем покинуть поле. В общей сложности полузащитник принял участие в 16 матчах команды Карло Анчелотти в текущем сезоне, записав на свой счёт два ассиста.