Беллингем уже повторил свой показатель результативности прошлого сезона

Полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему потребовалось всего три с половиной месяца, чтобы повторить свой показатель забитых голов за весь прошлый сезон.

20-летний игрок забил свой 14-й мяч в нынешней кампании, поразив ворота «Кадиса» – для достижения этого показателя англичанину потребовалось провести всего 15 матчей за «Реал». Примечательно, что за весь предыдущий сезон Беллингем забил те же 14 голов, сыграв 42 раза. Тогда хавбек выступал за дортмундскую «Боруссию».

Напомним, что трансфер Джуда Беллингема обошёлся «Реалу» в 103 млн евро. В воскресенье футболист установил рекорд «Реала» по количеству голов в первых 15 матчах за клуб.