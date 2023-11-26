Лапорта не потерял уверенность в Хави после очередной осечки «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не сомневается в способностях главного тренера команды Хави Эрнандеса.

Слухи о том, что работа рулевого начинает вызывать опасения у руководства клуба, появились ещё до международного перерыва. В недавнем матче Ла Лиги «сине-гранатовые» позволили себе очередную осечку – на этот рад действующие чемпионы Испании не смогли одолеть «Райо Вальекано» (1:1). Как сообщает журналист Ашраф бен Аяд, президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему полностью доверяет Хави, несмотря на ощутимый спад.

В последних восьми матчах в рамках Ла Лиги и Лиги чемпионов каталонский гранд одержал всего четыре победы, дважды проиграв и дважды сыграв вничью.