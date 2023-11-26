Родриго оформил 9 результативных действий в последних трёх матчах за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго набрал невероятную форму.

В воскресенье 22-летний игрок стал героем встречи Ла Лиги с «Кадисом» (3:0) – в его активе два забитых мяча и одна результативная передача. В предыдущем туре чемпионата Родриго оформил 2+2 в поединке с «Валенсией» (5:1), а за три дня до этого по одному разу забил и ассистировал в матче Лиги чемпионов против «Браги» (3:0). Таким образом, на счету бразильца девять результативных действий в последних трёх играх «Реала» (пять голов и четыре голевых паса).

Любопытно, что во всех предыдущих поединках с начала сезона футболист забил лишь дважды, добавив к этому один ассист.