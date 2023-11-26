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Модрич – рекордсмен «Реала» по матчам, сыгранным после 35-летия

26 Ноября 2023 • 23:05 Комментировать
Кадис
0:3
Реал Мадрид

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продолжает играть значимую роль в команде Карло Анчелотти.

38-летний игрок вышел в стартовом составе в воскресном матче против «Кадиса» (3:0), отметившись результативной передачей и отыграв до 70-й минуты. Согласно сведениям Madrid Xtra, Модрич установил рекорд по проведённым поединкам за «Реал» с момента 35-летия – у хорвата уже 161 таких игр. Прежним рекордсменом был Буйо (160).

Лука Модрич представляет цвета «сливочных» с 2012 года. В активе хавбека в общей сложности 504 матча за мадридский гранд во всех турнирах, включая 16 появлений на поле в текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич

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