Модрич – рекордсмен «Реала» по матчам, сыгранным после 35-летия

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продолжает играть значимую роль в команде Карло Анчелотти.

38-летний игрок вышел в стартовом составе в воскресном матче против «Кадиса» (3:0), отметившись результативной передачей и отыграв до 70-й минуты. Согласно сведениям Madrid Xtra, Модрич установил рекорд по проведённым поединкам за «Реал» с момента 35-летия – у хорвата уже 161 таких игр. Прежним рекордсменом был Буйо (160).

Лука Модрич представляет цвета «сливочных» с 2012 года. В активе хавбека в общей сложности 504 матча за мадридский гранд во всех турнирах, включая 16 появлений на поле в текущей кампании.