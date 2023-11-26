Беллингем обошёл Роналду и стал рекордсменом по голам в первых 15 матчах за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем переписал ещё один рекорд результативности.

Англичанин отличился в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Кадиса» (3:0), установив на табло окончательный счёт на 74-й минуте. В активе 20-летнего игрока 14 забитых мячей в первых 15 матчах за «Реал» во всех турнирах – клубный рекорд всех времён, докладывает Madrid Zone. Хавбек опередил в рейтинге Криштиану Роналду, Альфредо ди Стефано и Прудена (по 13 голов), а также Ференца Пушкаша (11).

Джуд Беллингем поразил ворота 11 раз в 12 встречах чемпионата Испании, а в Лиге чемпионов забил трижды в трёх встречах. Также на счету футболиста три результативные передачи в составе «сливочных».