Дубль Родриго помог «Реалу» разгромить «Кадис»

У «Кадиса» не было шансов в матче против «Реала» в 13-м туре Ла Лиги. В дебюте Родриго получил мяч на левом краю штрафной, улучил момент для удара и с 15 метров попал в дальнюю часть ворот. Рохер Марти едва не сравнял, но Андрей Лунин в броске реально выручил. После перерыва Родриго и Хоселу запороли выход на одинокого вратаря, передача была отдана в офсайд. Вскоре Лука Модрич с 15 метров сотряс штангу. Тут же атака «Реала», Модрич создал момент для Родриго, который оформил дубль - 0:2. Родриго отметился и передачей вразрез, и Джуд Беллингем не сплоховал - разгром. Хоселу не смог переиграть кипера ударом метров с 13, но в любом случае мадридцы победили и потеснили «Жирону» с первого места. «Кадис» - пятый с конца.