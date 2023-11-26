Дубль Родриго помог «Реалу» разгромить «Кадис»

У «Кадиса» не было шансов в матче против «Реала» в 13-м туре Ла Лиги. В дебюте Родриго получил мяч на левом краю штрафной, улучил момент для удара и с 15 метров попал в дальнюю часть ворот. Рохер Марти едва не сравнял, но Андрей Лунин в броске реально выручил. После перерыва Родриго и Хоселу запороли выход на одинокого вратаря, передача была отдана в офсайд. Вскоре Лука Модрич с 15 метров сотряс штангу. Тут же атака «Реала», Модрич создал момент для Родриго, который оформил дубль - 0:2. Родриго отметился и передачей вразрез, и Джуд Беллингем не сплоховал - разгром. Хоселу не смог переиграть кипера ударом метров с 13, но в любом случае мадридцы победили и потеснили «Жирону» с первого места. «Кадис» - пятый с конца.
Протокол игры
|14'Родриго (0:1)
|64'Родриго (0:2)
|74'Беллингем Джуд (0:3)
Ледесма Херемиас79' (Хиль Давид (79') •Чуст Виктор66' (Макси Гомес (66') •Хименес Фали•Эрнандес Хави V• 71'Сальдуа Хосеба79'•Пирес Лукас•Наварро Роберто57' (Мачис Дарвин (57') •Алекс Фернандес• 70'Алькарас Рубен•Рамос Кристофер66' (Алехо Иван (66') • 67'Рохер Марти
Лунин Андрей•Карвахаль Даниэль88' (Гарсия Франсиско III (88') •Рюдигер Антонио• 84'Начо Фернандес•Менди Ферлан• 32'Вальверде Федерико 3'88' (Пас Николас (88') •Кроос Тони•Модрич Лука69' (Себальос Дани (69') •Беллингем Джуд78' (Васкес Лукас (78') •Хоселу Санмартин•Родриго78' (Гарсия Гонсало (78')
26 ноября. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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