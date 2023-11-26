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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто возобновил тренировки в общей группе

26 Ноября 2023 • 21:41 Комментировать

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто возобновил тренировки в общей группе, об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, что 31-летний футболист получил травму камбаловидной мышцы правой ноги в матче девятого тура чемпионата Испании против «Гранады», который состоялся 8 октября, и с тех пор не появлялся на поле.

В текущем сезоне Роберто принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, что его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца нынешнего сезона. 

Во вторник, 28 ноября, подопечные Хави Эрнандеса проведут домашний матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Роберто
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