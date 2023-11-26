Защитник «Барселоны» Серхи Роберто возобновил тренировки в общей группе, об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, что 31-летний футболист получил травму камбаловидной мышцы правой ноги в матче девятого тура чемпионата Испании против «Гранады», который состоялся 8 октября, и с тех пор не появлялся на поле.

В текущем сезоне Роберто принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, что его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Во вторник, 28 ноября, подопечные Хави Эрнандеса проведут домашний матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».